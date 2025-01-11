



11 января в Камышине Волгоградской области десятки рыбаков вышли на лёд ради небывалого улова подлещика. Как сообщает ИА «Высота 102», рыба зашла в местный затон несколько дней назад, после чего камышане, несмотря на оттепель, поспешили выйти на лёд. Ажиотаж на водоёме очевидцы засняли на видео.







- Здесь без малого сотня человек, и у всех по пакету рыбы. Лёд, говорят, крепкий, сантиметров 8-10, но издалека видно, что рыхлый и довольно быстро тает. На улице всё же плюсовая температура. Рискуют мужики, - рассказал журналистам один из местных жителей.





При этом сами любители зимней рыбалки уверены, что лёд выдержит, а такой шанс выпадает не каждый год, и упускать – преступление.

Примечательно, что одновременно с ажиотажем на Камышинском затоне, буквально в нескольких сотнях метрах, в Волге начал вскрываться лёд. Хрупкая гладь, затянувшая русло, сейчас напоминает мозаичное полотно из сотен тысяч фрагментов.





Отметим, в ГУ МЧС России по Волгоградской области неоднократно обращали внимание жителей региона на опасность нахождения на водных объектах в периоды оттепели. Буквально несколько дней назад стало известно, как 19-летняя девушка погибла в Урюпинском районе, провалившись под лёд на Хопре.

Фото и видео: Котовский разворот, Жесть. Камышин / t.me