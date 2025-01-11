В Волжском камеры засняли бородача, разгромившего новогодние арт-объекты





10 января в Волжском неизвестный разгромил светодиодные инсталляции, установленные перед новогодними праздниками на пл. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, от рук мужчины пострадали арт-объекты в виде «Кареты», «Снегурочки» и «Туфли».

По словам очевидцев, хулиган обрывал провода, набивая фрагментами гирлянд свои карманы. Мотивы поведения неизвестного теперь предстоит установить правоохранительным органам и городским властям. Последним уже удалось найти камеры, запечатлевшие преступника и очевидцев произошедшего.

Со слов свидетелей, мужчина был высокого роста, одет в чёрную куртку, камуфляжные штаны и дутые сапоги. Не славянской внешности. На вид около 50 лет.

Отметим, жители и гости Волжского могут сообщить информацию о вандале в местную администрацию или в отдел полиции по телефонам: 8 (8443) 41-56-56, а также 8 (8443) 41-75-00.

Фото: администрация Волжского