



В Кировском районе Волгограда жильцы многострадального общежития по адресу ул. Быстрова, д.84, поделились кадрами коммунального бедствия. Как сообщает ИА «Высота 102», на пятом этаже аварийного здания прохудились трубы, из-за чего поток воды топит не только жилые комнаты и общедомовые помещения, но и просачивается сквозь несущие стены на улицу, стекая снаружи фасада до земли.





По словам волгоградцев, самое ужасное в сложившейся ситуации, что протечка произошла не сегодня и не на прошлой неделе, а уже несколько месяцев назад. Всё это время горожане не могут добиться ни от управляющей компании, ни от властей реальной помощи.

Напротив, как ранее уже сообщала редакция, чиновники всячески препятствуют в расселении, оспаривая в судах подтверждённую экспертным заключением необходимость досрочного расселения дома.





- Напитавшись влагой, железобетонные перекрытия и кирпичи стали тяжёлыми и хрупкими. А когда придёт мороз, мы можем просто рухнуть. Вода в перекрытиях кристаллизуется, и наружная стена просто сложится. Всё это время мы каждую неделю звоним в диспетчерскую УК, и по номеру 112, но ситуация не меняется, – рассказала журналистам жительница дома Марина Бутинкова.

О жилищно-коммунальном бедствии в бывшем общежитии «Химпрома» редакция ранее уже сообщала 8 октября 2024 года. Однако, по словам собственников, с тех пор прошло уже три месяца, а потоп так и продолжает размывать стены расползающейся по швам «аварийки».

Журналисты ИА «Высота 102» обратились к субподрядной организации, которой УК «Парадигма» делегировала обслуживание этого дома, с просьбой прокомментировать происходящее. Руководитель компании пояснил, что делает всё возможное, чтобы поддерживать общежитие в более-менее нормальном состоянии, а о многомесячной течи он впервые услышал от корреспондентов.

- Дом признан аварийным и подлежит расселению согласно решению суда. УК поддерживает его, естественно, но с учетом текущего состояния поломки на сетях неизбежны. Обслуживающая организация, точно так же как и собственники, обращалась к органам местного самоуправления для скорейшего расселения общежития. Что касается текущего ремонта и аварийного обслуживания, буквально вчера делали подвал, течей на этажах не было, но повторюсь, дом аварийный и всё довольно быстро меняется, - подчеркнул руководитель.

В эксплуатирующей организации пообещали журналистам, что, наконец получив информацию о течи, теперь обязательно займутся её устранением.

- Да, конечно, с течью на этажах разберёмся. Распоряжусь направить людей, - добавил директор.

Отметим, в настоящее время вопрос ликвидации размывающей стены дома течи взяли на карандаш в Госжилнадзоре. В ведомстве пообещали проконтролировать ход ремонтных работ. В свою очередь, редакция ИА «Высота 102» обратилась в прокуратуру Волгоградской области с просьбой рассказать о мерах, предпринимаемых для понуждения городских властей к скорейшему исполнению решения суда об расселении дома.

Фото и видео: жильцы аварийного МКД