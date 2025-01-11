Общество

«Придёт мороз, и мы рухнем»: в Волгограде текущие трубы месяцами размывают стены аварийного МКД

Общество 11.01.2025 19:12
0
11.01.2025 19:12


В Кировском районе Волгограда жильцы многострадального общежития по адресу ул. Быстрова, д.84, поделились кадрами коммунального бедствия. Как сообщает ИА «Высота 102», на пятом этаже аварийного здания прохудились трубы, из-за чего поток воды топит не только жилые комнаты и общедомовые помещения, но и просачивается сквозь несущие стены на улицу, стекая снаружи фасада до земли.



По словам волгоградцев, самое ужасное в сложившейся ситуации, что протечка произошла не сегодня и не на прошлой неделе, а уже несколько месяцев назад. Всё это время горожане не могут добиться ни от управляющей компании, ни от властей реальной помощи.

Напротив, как ранее уже сообщала редакция, чиновники всячески препятствуют в расселении, оспаривая в судах подтверждённую экспертным заключением необходимость досрочного расселения дома.


- Напитавшись влагой, железобетонные перекрытия и кирпичи стали тяжёлыми и хрупкими. А когда придёт мороз, мы можем просто рухнуть. Вода в перекрытиях кристаллизуется, и наружная стена просто сложится. Всё это время мы каждую неделю звоним в диспетчерскую УК, и по номеру 112, но ситуация не меняется, – рассказала журналистам жительница дома Марина Бутинкова.

О жилищно-коммунальном бедствии в бывшем общежитии «Химпрома» редакция ранее уже сообщала 8 октября 2024 года. Однако, по словам собственников, с тех пор прошло уже три месяца, а потоп так и продолжает размывать стены расползающейся по швам «аварийки».

Журналисты ИА «Высота 102» обратились к субподрядной организации, которой УК «Парадигма» делегировала обслуживание этого дома, с просьбой прокомментировать происходящее. Руководитель компании пояснил, что делает всё возможное, чтобы поддерживать общежитие в более-менее нормальном состоянии, а о многомесячной течи он впервые услышал от корреспондентов.

- Дом признан аварийным и подлежит расселению согласно решению суда. УК поддерживает его, естественно, но с учетом текущего состояния поломки на сетях неизбежны. Обслуживающая организация, точно так же как и собственники, обращалась к органам местного самоуправления для скорейшего расселения общежития. Что касается текущего ремонта и аварийного обслуживания, буквально вчера делали подвал, течей на этажах не было, но повторюсь, дом аварийный и всё довольно быстро меняется, - подчеркнул руководитель.

В эксплуатирующей организации пообещали журналистам, что, наконец получив информацию о течи, теперь обязательно займутся её устранением.

- Да, конечно, с течью на этажах разберёмся. Распоряжусь направить людей, - добавил директор.

Отметим, в настоящее время вопрос ликвидации размывающей стены дома течи взяли на карандаш в Госжилнадзоре. В ведомстве пообещали проконтролировать ход ремонтных работ. В свою очередь, редакция ИА «Высота 102» обратилась в прокуратуру Волгоградской области с просьбой рассказать о мерах, предпринимаемых для понуждения городских властей к скорейшему исполнению решения суда об расселении дома.

Фото и видео: жильцы аварийного МКД

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2025 20:15
Общество 11.01.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 17:40
Общество 11.01.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 16:56
Общество 11.01.2025 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 16:15
Общество 11.01.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 15:00
Общество 11.01.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 14:18
Общество 11.01.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 13:14
Общество 11.01.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 12:57
Общество 11.01.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 12:35
Общество 11.01.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 11:44
Общество 11.01.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 11:06
Общество 11.01.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 10:56
Общество 11.01.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 10:18
Общество 11.01.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 08:55
Общество 11.01.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 21:17
Общество 10.01.2025 21:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:15
Волгоградцев предупредили о затяжном тумане и гололедицеСмотреть фотографии
19:12
«Придёт мороз, и мы рухнем»: в Волгограде текущие трубы месяцами размывают стены аварийного МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
В Волжском камеры засняли бородача, разгромившего новогодние арт-объектыСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде второй месяц ищут пропавшего на шоссе Авиаторов пенсионераСмотреть фотографии
16:15
«Говорят, подлещик пошёл»: в Камышине рыбаки вышли на лёд, несмотря на оттепельСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
В Волгограде перекрёсток на ул. 64 Армии не поделили две иномарки KiaСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
В Волгограде необычайно теплое начало года побило рекорд полувековой давностиСмотреть фотографии
14:18
Бастрыкин распорядился помочь погорельцам из волгоградского ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом задержали проломившего череп приятельнице рецидивистаСмотреть фотографии
13:14
«Здесь же живут и работают люди»: губернатор высказался об унылых пейзажах вдоль СТСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
«Коллеги не соглашаются, но это пока»: Бочаров пообещал модернизировать трамвай на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
«Такого не припомним»: волгоградцы в середине января хвастаются грибным урожаемСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгограде на базе кольца СТ создадут транспортно-пересадочный узелСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Бочаров загрузил чиновников в трамвай и отправил в поездку по ВолгоградуСмотреть фотографии
10:56
Забавы ради? В облкомюстиции рассказали об экспериментах волгоградцев над именами детейСмотреть фотографии
10:18
Чиновники ЕАЭС приказали российским лифтам долго житьСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде засняли лихача, протаранившего «Ладу» на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгограде прекратила работать маршрутка №34Смотреть фотографии
08:21
Облитая бензином волгоградка едва не сгорела заживо после ссоры с супругомСмотреть фотографии
06:32
SHOT: в Тамбовской области очевидцы засняли последствия удара ВСУ по жилым домамСмотреть фотографииCмотреть видео
22:26
«Так и сердца не хватит»: «Динамо-Синара» на последней минуте вырвало победу у «Звезды» - 32:31Смотреть фотографии
21:17
70-летний пенсионер исчез из поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:41
Новые правила прохода внедрят на платформе Бакинская в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
Космонавт Вагнер показал волгоградцам первые снимки кометыСмотреть фотографии
19:50
В лесничестве ответили на подозрения в незаконной вырубке и продаже лесаСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде дом с подпорками на ул. Салтыкова-Щедрина признали аварийнымСмотреть фотографии
19:29
В Палласовке дом отстояли от огняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
«Господа, мы на самом дне»: волгоградцы на Новый год загадали тротуар на улице ТарифнойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Глава СК разберется, почему собаки у властей на виду нападают на волгоградцевСмотреть фотографии
17:16
Подано 4 жалобы: приговор Шыхалиеву за гибель двух студентов в ДТП не устроил всехСмотреть фотографии
 