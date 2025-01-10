Общество

«Господа, мы на самом дне»: волгоградцы на Новый год загадали тротуар на улице Тарифной

Общество 10.01.2025 18:39
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10.01.2025 18:39


Семь лет вынуждены в непогоду преодолевать бездорожье или с риском для жизни передвигаться по проезжей части жители улицы Тарифной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщил V102.RU местный житель Игорь Шахов, причина таких неудобств кроется в отсутствии тротуара, который когда-то был, но разрушился под воздействием строительной техники и времени.


- Тротуар на ул. Тарифная в интервале от дома №155 по проспекту Ленина и до ограждения стадиона «Зенит» у пересечения ул. Тарифная и ул. Таращанцев находится в крайне плачевном состоянии, - рассказал Игорь Шахов. - В дождливую погоду пространство, где должно находиться твёрдое покрытие, становится непроходимым для пешеходов. Они вынуждены перемещаться по проезжей части, подвергая свою жизнь и здоровье опасности и создавая неудобства водителям автотранспорта.


По словам волгоградца, покрытие тротуара было повреждено при строительстве нового спортивного зала на стадионе «Зенит». Позже остатки асфальта уничтожила тяжелая техника, которая использовалась для возведения жилого дома на ул. Тарифная, 15, а также в ходе ремонтных работ на стадионе. 



Жители неоднократно обращались в администрацию Краснооктябрьского района, в том числе и коллективно, но даже попыток по восстановлению пешеходного тротуара предпринято не было.

Так, еще в 2019 году жителям на их коллективное обращение в администрации района ответили, что бюджетных ассигнований на восстановление тротуара на улице Тарифной не предусмотрено. А работы, возможно, будут выполнены в 2020-ом, если деньги появятся. В 2024 году на очередное обращение также ничего конкретного людям не ответили.


- От чиновников были получены «отписки», в которых не содержалось указаний на конкретные меры и сроки устранения вышеуказанной проблемы, - рассказывает волгоградец. - Надеюсь, что освещение в прессе вынудит чиновников выполнить свои обязанности по благоустройству района и привлечёт внимание вышестоящего городского и областного руководства.

Чаяния жителей, которые уже несколько лет мечтают о тротуаре, редакция передала в администрацию Волгограда. Ответ, как только поступит, будет опубликован на страницах издания. 

Фото, видео: читателей V102.RU

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