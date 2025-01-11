Происшествия

SHOT: в Тамбовской области очевидцы засняли последствия удара ВСУ по жилым домам

Происшествия 11.01.2025 06:32
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11.01.2025 06:32


11 января в городе Котовске на территории соседней с Волгоградской Тамбовской области жилой квартал подвергся удару украинских беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на SHOT, в результате взрывов оказались повреждены два пятиэтажных дома, находящиеся на ул. Посконкина и ул. Колхозной.



- В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия, — рассказал журналистам врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

По информации руководителя, на месте развёрнут пункт временного размещения граждан. Оперативные службы области переведены в режим повышенной готовности.

Фото и видео: SHOT / t.me

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