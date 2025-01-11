Общество

Волгоградцев предупредили о затяжном тумане и гололедице

Общество 11.01.2025 20:15
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11.01.2025 20:15


11 января Гидрометцентр обновил прогноз погоды на ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение нескольких суток Волгоградскую область ожидают затяжной туман, а также гололёдные явления.

Согласно предупреждению синоптиков, туман задержится в регионе вплоть до 2:00 15 января, однако будет проявляться местами, в отдельных муниципальных районах.

В свою очередь, на фоне ночных заморозков специалисты прогнозируют образование гололёда и измороси. Ухудшение погодных условий ожидается в ночь с 11 на 12 января.

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