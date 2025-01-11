Общество

Чиновники ЕАЭС приказали российским лифтам долго жить

Общество 11.01.2025 10:18
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11.01.2025 10:18


Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить сроки эксплуатации лифтов, которые по нормативам выработают свой ресурс до 15 февраля 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники экономического союза отложили применение нового, более строго технического регламента, запрещающего использование устаревших подъёмников, сразу на пять лет, до 15 февраля 2030 года.

Соответствующий документ был подписан ещё в ноябре 2024 года, однако широкой общественности о его содержании стало известно лишь накануне.

Согласно тексту решения, отсрочена замена лифтов не только в России, но и в Армении, Белоруссии и Киргизии.

Отметим, ранее волгоградские чиновники отчитались о замене всех лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет.

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