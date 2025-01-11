Общество

В Волгограде второй месяц ищут пропавшего на шоссе Авиаторов пенсионера

Общество 11.01.2025 16:56
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11.01.2025 16:56


11 января поисковики вновь обратились к жителям Волгограда и области за помощью в розыске пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», 69-летний Владимир Звездин вышел из дома 3 декабря и бесследно исчез. Вот уже месяц ни добровольцам, ни правоохранителям не удаётся выйти на след мужчины.

Последним местом, где городская сеть камер видеонаблюдения смогла отследить пожилого человека, это автомойка по адресу шоссе Авиаторов, д. 10б.

Покидая квартиру, мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки. Сам пенсионер нормального телосложения. Глаза – карие, волосы – седые.

Сообщить о местонахождении пропавшего очевидцы могут в полицию или волонтёрам, обратившись по телефону 8-906-171-02-02.

Фото: поисковый отряд «Оберег»

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