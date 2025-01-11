Бастрыкин распорядился помочь погорельцам из волгоградского ЖК «Шоколад»





11 января Александр Бастрыкин вновь вынужден был обратить своё внимание на жилищно-коммунальные проблемы волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз председатель СК России поручил региональным следователям помочь жильцам 20-этажки в ЖК «Шоколад» по адресу: ул. Расула Гамзатова, д. 19. Граждане пострадали после пожара и никак не могут добиться восстановления общедомового имущества.

- Уже несколько месяцев собственники добиваются от управляющей компании восстановления дома после пожара, произошедшего по вине жильца. После происшествия в соседних квартирах холодно, нет света, воды, в доме не работает лифт. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка, - подчеркнули в пресс-службе Следкома.

По итогу предварительного расследования специалистам предстоит представить доклад в центральный аппарат ведомства о выясненных обстоятельствах и мерах, предпринятых для восстановления прав заявителей.

Обращение жильцов МКД к председателю СК России было опубликовано волгоградцами на площадке одного из популярных видеохостингов. Собственники пострадавших квартир утверждают, что из-за бездействия властей и коммунальных служб в их жилых помещениях стало невозможно находиться. Существуют проблемы с электро- и водоснабжением, работой лифта и отоплением. Так, температура в квартирах, по словам погорельцев, не поднимается выше 15°C.

Напомним, пожар произошёл на 7 этаже МКД 14 сентября 2024 года. Ликвидировать последствия разгула огненной стихии, а также эвакуировать жильцов дома пришлось сотрудникам МЧС России. В результате ЧП пострадали четыре человека.