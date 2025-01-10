70-летний пенсионер исчез из поселка под Волгоградом





В поселке Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области пропал 70-летний Виктор Кузнецов. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», мужчина ушел из дома 28 декабря и до сих пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост 168, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения Виктор Васильевич был одет в синюю болоньевую куртку, темно-коричневую вязаную жилетку, синие брюки, черные галоши и того же цвета шапку.

Если вы видели Виктора Кузнецова или знаете о его местоположении, то обратитесь по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com