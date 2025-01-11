«Такого не припомним»: волгоградцы в середине января хвастаются грибным урожаем

Волгоградцы, которые жаловались на плохой урожай грибов осенью прошлого года, могут попробовать удачи в тихой охоте в середине января. Причем для этого необязательно ехать далеко от города. Дачники Культбазы на острове Сарпинский похвастались собранными на днях дарами леса в окрестностях своих участков.
- Набрали фламулину, это зимние опята, очень, кстати, вкусные, и вешенок,
- радостно отрапортовали волгоградцы.
По словам дачников, они не припомнят, чтобы в середине января лес радовал их такими сюрпризами.
- Обычно грибной сезон на острове заканчивался в конце ноября, -
делятся горожане. – Но и декабрь, и январь выдались аномально теплыми. А для грибов это самое то – чтобы был плюс и влажность.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало
о том, что жители Волгоградской области также набирают грибы в лесах, которые еще не видели настоящего снега.
При этом, судя по прогнозу синоптиков, в регионе пока не ожидается морозов. Январь уже отметился в Волгоградской области распустившимися почками сирени и вербы.
Фото читателей V102.RU