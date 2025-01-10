В Волгограде дом с подпорками на ул. Салтыкова-Щедрина признали аварийным

Фото госжилинспекции Волгоградской области
Общество 10.01.2025 19:44
0
10.01.2025 19:44
Фото госжилинспекции Волгоградской области
В Волгограде еще один дом пополнил список аварийных строений. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора, на этот раз статус аварийного присвоен двухэтажке на улице Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе. Соответствующее заключение принято межведомственной комиссией районной администрации.Дом №7 был построен в 1958 году и за эти годы изрядно обветшал. Балконы в двухэтажке пришлось укреплять специальными подпорками, чтобы они не рухнули. Потеряли прочность и стены строения.
Фото госжилинспекции Волгоградской области
70-летний пенсионер исчез из поселка под Волгоградом10.01.2025 21:17
Общество 10.01.2025 21:17
Новые правила прохода внедрят на платформе Бакинская в Волгограде10.01.2025 20:41
Общество 10.01.2025 20:41
Космонавт Вагнер показал волгоградцам первые снимки кометы10.01.2025 20:03
Общество 10.01.2025 20:03
В Палласовке дом отстояли от огня10.01.2025 19:29
Общество 10.01.2025 19:29
«Господа, мы на самом дне»: волгоградцы на Новый год загадали тротуар на улице Тарифной10.01.2025 18:39
Общество 10.01.2025 18:39
Пропавшего участника СВО из поселка под Волгоградом нашли в больнице10.01.2025 16:48
Общество 10.01.2025 16:48
Новая остановка появится у двух электричек в Волгограде10.01.2025 16:01
Общество 10.01.2025 16:01
Перекапывают пляжи, как грядки: волгоградец рассказал, что творится на берегах отравленного моря в Анапе10.01.2025 15:25
Общество 10.01.2025 15:25
Комсомольский путепровод в Волгограде перекроют на одну ночь10.01.2025 13:52
Общество 10.01.2025 13:52
Серость и безнадега: торговцы приступили к сносу павильонов рынка «Олимпия»10.01.2025 13:51
Общество 10.01.2025 13:51
Ростехнадзор оштрафовал на 401 тыс. рублей банный комплекс в Волжском10.01.2025 13:06
Общество 10.01.2025 13:06
Новый виток вкуса и пользы: в Волгограде обновили меню для школьников с января 2025 года10.01.2025 12:17 Реклама
Общество 10.01.2025 12:17 Реклама
Волгоградцы 13 января смогут увидеть в небе яркую комету10.01.2025 10:10
Общество 10.01.2025 10:10
В Урюпинске простятся с погибшим в Курской области Романом Резниковым10.01.2025 09:59
Общество 10.01.2025 09:59
Вирусолог ответил на вопрос, будет ли эпидемия метапневмовируса10.01.2025 09:50
Общество 10.01.2025 09:50