Общество

«Коллеги не соглашаются, но это пока»: Бочаров пообещал модернизировать трамвай на юге Волгограда

Общество 11.01.2025 12:57
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11.01.2025 12:57


11 января в рамках выездного совещания губернатор Андрей Бочаров рассказал о работе по созданию комплексного плана развития общественного транспорта Волгограда на предстоящие 10 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона пообещал жителям Красноармейского района модернизировать местную линию наземного трамвая.

- Я считаю, что в развитии городского трамвая одним из важнейших приоритетов должна стать модернизация инфраструктуры в Красноармейском районе. Это моя позиция, и коллеги все её хорошо знают. Я считаю, что время пришло, - подчеркнул Андрей Бочаров.

При этом глава региона отметил, что среди специалистов и чиновников есть разные мнения на этот счёт.

- Коллеги не всегда со мной соглашаются в этом вопросе. Но это до поры до времени, пока не дошло до принятия решения. Однако у противников этого есть свои доводы, и они также существенны, - добавил руководитель.

Губернатор также подчеркнул, что вопрос с включением Красноармейского района в программу развития трамвайной инфраструктуры будет решён до конца 2025 года. Соответствующие решения будут приняты. Кроме того, он рассказал о том, что сейчас выходит на финишную прямую разработка комплексной программы развития общественного транспорта Волгограда.

- Все эти решения требуют большой проработки. Мы считаем, что в течение этого года мы по большому счёту определимся с основными параметрами развития транспортной схемы Волгограда. Она, в свою очередь – основа транспортной схемы Волгоградской области. Мы планируем работы, которые будут реализовываться в течение ближайших 10 лет. Они станут основой для развития Волгограда на десятилетия и будут учитывать как уже реализованные и запроектированные объекты инфраструктуры, так и перспективные, которые построить мы только планируем, - подытожил губернатор.

Отметим, во время выездного совещания также стало известно о планах по дополнительному благоустройству инфраструктуры метротрама. В частности, на конечных остановках ВгТЗ и «Ельшанка» должны быть обустроены парковые пространства. Также специалистам предстоит поработать над благоустройством территории вдоль наземных участков трамвайной линии. Средства на это будут выделены в рамках расширения инвестиционной программы концессионного соглашения по модернизации волгоградского трамвая.

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