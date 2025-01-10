



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Волгограда провести проверку после нападения собак на местного жителя. По информации, размещенной в социальных сетях, уличные псы набросились на мужчину в Жилгородке 8 января.

– В социальной сети сообщается, что 8 января на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской стая бродячих собак набросилась на молодого человека, пострадавшему потребовалась медицинская помощь, – сообщает Информационный центр СК России.

Также сообщается, что по словам укушенного собакой, уличные животные держат в страхе жителей Жилгородка долгое время. Однако чиновники длительное время мер к отлову безнадзорных собак не принимают.