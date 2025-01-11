В Волгограде прекратила работать маршрутка №34





В Волгограде прекратил работать автобусный маршрут №34 «ТЦ «Лента» – Дачи Нефтебазы». Как сообщает ИА «Высота 102», транспортное направление было создано в 2017 году и в последнее время обслуживалось частным перевозчиком ООО «ЮГАВТОЛАЙН».

- Компания, обслуживающая маршрут №34 «ТЦ «Лента» – «Дачи Нефтебазы», в конце 2024 года отказалась от данного транспортного направления. Другие владельцы малого подвижного состава также не проявили к нему заинтересованность. Для решения проблемы департамент городского хозяйства внес изменения в схему движения другого автобусного маршрута - №79. С 1 января он начал обслуживать дачные поселки, в том числе «Дачи Нефтебазы», что соответствует ранее поступавшим обращениям горожан, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в начале 2024 года предыдущий перевозчик уже отказывался от обслуживания маршрута №34. Тогда организация обосновывала своё решение крайне низкой рентабельностью из-за небольшого пассажиропотока. Последний, по оценкам чиновников, в зимнее время составлял от 20 до 40 человек в день.

Об изменении маршрута микроавтобусов №79 власти сообщали несколько недель назад. Одновременно было скорректировано и движение автобусов №61.

Отметим, ранее в декабре 2024 года власти объявляли о приёме заявок от перевозчиков на обслуживание маршрута № 10с. Однако о победителях конкурсных процедур в муниципалитете пока не сообщали. Кроме того, не сообщается и о том, какая организация, после срыва торгов ещё на 10 основных городских автобусных маршрутах, в настоящее время продолжает обслуживать данные транспортные направления.

Фото из архива ИА «Высота 102»