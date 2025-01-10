Новые правила прохода внедрят на платформе Бакинская в Волгограде

Общество 10.01.2025 20:41
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10.01.2025 20:41
C 13 января на остановочной платформе электрички Бакинская в Волгограде начнут действовать новые правила пропуска пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, с понедельника изменится маршрут прохода к пригородным поездам. Пропуск пассажиров, осуществляющих посадку или высадку, будет возможен только через новый досмотровый павильон со стороны улицы им. Алябьева.
В организации пояснили, что остановочный пункт Бакинская расположен в границах железнодорожной станции Волгоград-1, а эта территория является зоной транспортной безопасности. Пункт досмотра был организован в целях предотвращение актов незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Между тем, напомним, еще летом 2023 года жители близлежащих к остановочной платформе многоэтажек жаловались на появление ограждения на переходе через ж/д пути по направлению к 7-ой Гвардейской, из-за чего людям приходилось добираться до остановок общественного транспорта через автомобильный туннель. Тогда в Приволжской железной дороге заявляли, что это связано с безопасностью и планами по организации пункта досмотра, которые должны были реализовать еще в конце 2023 года.
Фото V102.RU
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