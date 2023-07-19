Была на дороге одна. На волгоградской трассе насмерть сбили женщину

В Иловлинском районе Волгоградской области ночью примерно в 22.30 на трассе Р-22 «Каспий» насмерть сбили женщину. Как сообщает V102.RU, пешеход находилась на трассе без светоотражающих элементов на одежде.

— По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем автомобиля Lada Priora двигался по федеральной трассе Р-22 «Каспий» со стороны Волгограда в направлении Москвы, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 867 километре водитель наехал на 29-летнюю женщину-пешехода.

По уточненным данным областного главка МВД, погибшая находилась на трассе без светоотражающих элементов. В результате аварии пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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