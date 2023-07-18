Волгоградский рыбзавод выпустил в Волгу 10 тысяч мальков стерляди

Экология 18.07.2023 13:34
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18.07.2023 13:34
В Волгоградской области в Волгу выпустили 10 тысяч мальков стерляди, выращенных на рыбзаводе, сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Молодь стерляди выращивали в специальных условиях для восполнения водных биологических ресурсов в Волге. Мальков, которые находились в специальных емкостях, взвесили, поместили в специальный автомобиль, а потом выпустили в реку.
Все прошло в присутствии сотрудников природоохранной прокуратуры, инспекторов Росрыболовства и Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры
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