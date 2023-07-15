Происшествия

Полиция и УФСБ гоняли по волгоградским полям незаконных мигрантов: видео

Происшествия 15.07.2023 20:48
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15.07.2023 20:48


В Городищенском районе Волгоградской области проведен рейд по контролю за соблюдением иностранными специалистами законов РФ. Как сообщает V102.RU, всего проверка коснулась 124 рабочих, занятых на прополке и уборке сельхозкультур.

— Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из УФСБ в Городищенском районе проведены контрольно-надзорные мероприятия, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Рейд прошел на землях сельхозназначения вблизи поселка Ерзовка. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, выявлены 23 мигранта, нарушившие требования миграционного законодательства России, из них 12 человек трудились незаконно — без соответствующего разрешения или патента. 


— Нарушителей привлекли к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5000 рублей, — добавили в областном главке МВД.  


Также в ходе проверочных мероприятий правоохранители выявили шестерых иностранцев, находящихся в России на птичьих правах. Суд принял решение выдворить их обратно на родину. 


— В настоящее время устанавливаются работодатели, незаконно привлекшие иностранцев к трудовой деятельности. Им грозит административная ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ, — пояснили в ГУ МВД по региону. — Санкция предполагает наложение штрафов на граждан в размере до 5000 рублей, на должностных лиц — до 50 000 рублей, на юридических лиц — до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 


Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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