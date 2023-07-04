62 рабочих из Узбекистана пожаловались на рабский труд у волгоградского фермера

Общество 04.07.2023 21:31
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04.07.2023 21:31
Несколько десятков трудовых мигрантов из Узбекистана пожаловались на рабские условия труда в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Волгоградской области.
В аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области V102.RU сообщили, что узбекские граждане обратились в Представительство Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращению бедности Республики Узбекистан. По словам трудовых мигрантов, со стороны работодателя у них изъяты документы, удостоверяющие личность, продолжительное время не выплачиваются заработные платы, установлена необоснованная продолжительная рабочего дня. Обращение было зафиксировано еще в мае текущего года.
- В результате проведенной надзорными органами проверки в деятельности ИП Главы КФХ гражданина Е. нарушений миграционного законодательства по отношению к 62 гражданам Республики Узбекистан не выявлено, - рассказали в аппарате омбудсмена.
Однако проверка вскрыла нарушения трудового законодательства. Так, в трудовых договорах, заключенных с иностранцами, отсутствовали обязательные сведения о разрешении на работу или патенте на трудовую деятельность, об оказании работнику медицинской помощи. Установлены также нарушения порядка выплаты зарплаты и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, проведения инструктажа по охране труда.
В адрес главы КФК было вынесено представление. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.
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