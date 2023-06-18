В Волгоградской области полиция нашла в капусте 15 иностранцев

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полицейские нагрянули на капустные огороды. Как сообщает V102.RU, правоохранители обнаружили 15 человек в масках.





— Полицейскими управления по вопросам миграции проверено соблюдение иностранцами трудового законодательства, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Проверка осуществлена в отношении иностранных рабочих, занятых на прополке и уборке сельхозкультур.





Уточняется, что рейды затронули наделы вблизи поселков Рахинка и Верхнепогромное. По итогам проверок выяснилось, что 15 иностранцев трудились незаконно. У них не было разрешения на работу или патента.

— Выявлены пятеро иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, — добавили в облатсном главке МВД. — Нарушители привлечены к ответственности. Устанавливаются работодатели, незаконно привлекшие иностранцев к трудовой деятельности.





Санкция ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства) предусматривает наложение крупных денежных штрафов.





Судя по фото, иностранцы были не готовы к полицейской операции. Многие в накомарниках во время проверочных мероприятий увлеченно перебирали капусту.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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