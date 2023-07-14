Происшествия

В больницу Волгограда доставлены 12 детей из задымленного детского лагеря

Происшествия 14.07.2023 15:04
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14.07.2023 15:04


Из детского лагеря «Орленок» в Среднеахтубинском районе, возле которого бушевал природный пожар, в больницу Волгограда госпитализированы 12 детей с подозрением на отравление продуктами горения, передает V102.RU.
- 12 детей доставлены для проведения медицинского осмотра в больницу СМП №25. Угрозы жизни и здоровью нет. Проводятся необходимые диагностические исследования. Состояние детей не вызывает опасения медиков, - сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, что возгорание сухой травы на заброшенных прудах произошло сегодня, 14 июля, в Среднеахтубинском районе в районе хутора Заяр, вблизи детского оздоровительного лагеря «Орленок». В нем находились 244 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет. Пожарным удалось не допустить распространения огня на детский лагерь, но из-за сильного задымления детей пришлось вывезли в соседний лагерь. Ранее сообщалось, что погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет. 
Как стало известно информагентству, в больницу в основном доставлены дети, имеющие хронические заболевания. 
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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