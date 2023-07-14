Происшествия 14.07.2023 12:28
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14.07.2023 12:28
В Волгоградской области ликвидируют возгорание травы, которое возникло вблизи детского лагеря «Орленок». Детей и сотрудников эвакуируют из-за сильного задымления, передает V102.RU со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Николая Любавина.
По его словам, возгорание сухой травы произошло сегодня, 14 июля, в Среднеахтубинском районе в районе хутора Заяр. Рядом находится детский лагерь «Орленок».
- В результате возгорания травы на заброшенных прудах существовала угроза распространения пожара на пионерский лагерь. В пионерском лагере находятся 244 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет, 6 стажеров и 67 человек обслуживающего персонала, - сообщил Любавин.
Глава регионального МЧС отметил, что угрозы детскому лагерю сейчас нет, но из-за сильного задымления принято решение о вывозе детей в соседний лагерь. На место прибыло 7 автобусов и два автомобиля скорой помощи. Два автобуса с детьми уже сформированы.
- Сил и средств достаточно, - отметил глава МЧС региона.
В тушении огня задействовано 51 единиц техники и 82 человека личного состава.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в Красном сельском поселении в районе хутора Заяр горит камыш и сухая растительность на площади примерно в два гектара. Угрозы расположенному рядом детскому лагерю «Орленок» нет, как и жилым домам.
На месте работают 50 сотрудников ОМВД России по Среднеахтубинскому району. Участковые, инспекторы ПДН, наряды ДПС держат ситуацию под контролем. Полицейские следят за порядком общественным порядком и оказывают необходимое содействие силам МЧС в зоне тушения ландшафтного пожара. Для координации действий в Среднеахтубинский район выехало руководство ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото и видео ГУ МЧС России по Волгоградской области / ГУ МВД России по Волгоградской области
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