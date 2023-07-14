Локализован пожар у детского лагеря под Волгоградом

Происшествия 14.07.2023 13:47
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14.07.2023 13:47
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области природный пожар вблизи детского лагеря «Орленок» локализован на площади 3 га, передает V102.RU.
По данным ГУ МЧС России по региону, распространение огня остановлено, в 12.37 объявлена локализация пожара.
- В настоящее время сотрудники МЧС мониторят обстановку с воздуха. Идет тушение отдельных очагов, - сообщили в ведомстве.
В связи возгоранием сухой травы вблизи детского лагеря «Орленок» в Среднеахтубинского района началась прокурорская проверка. На место выехал и.о. прокурора района Евгений Попов.
На месте работает 13 пожарных автоцистерн, водовоз, беспилотная авиация (квадракоптер), свыше 50 человек личного состава МЧС России по Волгоградской области. Угрозы возгорания территории детского лагеря в настоящее время нет.
Вследствие задымления окрестной территории было принято решение о перемещении 244 детей и ряда сотрудников учреждения в соседний оздоровительный лагерь.
- По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Напомним, возгорание сухой травы на заброшенных прудах произошло сегодня, 14 июля, в Среднеахтубинском районе в районе хутора Заяр. Рядом находится детский лагерь «Орленок», где отдыхали 244 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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