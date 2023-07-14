Пьяный волгоградец во дворе дома целился в людей из пистолета: видео

Жительница рабочего поселка Светлый Яр Волгоградской области прислала в редакцию V102.RU видео, на котором пьяный мужчина размахивает предметом, похожим на боевой пистолет. Со слов волгоградки, инцидент произошел у дома № 8 в первом микрорайоне. Женщину напугали звуки клацающего затвора, и выглянув в окно, она увидела, как незнакомый ей человек направляет оружие в сторону сидящих на лавочке людей.





— Вчера я возвращалась с работы и увидела компанию нетрезвых мужчин. Никогда их раньше здесь не замечала. Зашла домой, начала заниматься своими делами. Спустя время через открытое окно я услышала звук оружейного затвора. Какое-то время мне пришлось работать в воинской части, поэтому не могла перепутать. Подошла к окну, а там незнакомый мужчина размахивал пистолетом. На лавочке перед домом сидели его то ли новоиспеченные знакомые, то ли друзья. В один из моментов он стал снова дергать затвор и наводить на них оружие. Мне действительно стало страшно. Непонятно было, настоящий у него пистолет или нет, и что в голове у человека. Тем более он покачивался при этом, громко смеялся и матерился. У нас в доме поликлиника на первом этаже, рядом два детских сада, люди возвращаются после работы. А во дворе какой-то неадекват с оружием, — рассказала местная жительница, представившаяся Ксенией. — Рядом машины проезжали. Водители видели все это, но предпочитали сразу уехать. Никто не хотел связываться. Я сразу, конечно, вызвала полицию.

По словам волгоградки, наряд приехал максимально оперативно.

— Хочется выразить сотрудникам МВД огромную благодарность. Они быстро приехали и взяли в оборот эту шайку. Мужчину, который был с пистолетом, препроводили в машину. Остальных тоже стали проверять. Потом всех увезли в отделение. Оказалось, что все они судимые, а пистолет был игрушечный. Но, тем не менее, думаю, что и таким можно нанести какую-то травму. Полицейские молодцы, отработали на пятерку, — говорит Ксения.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что сообщение от жительницы поступило в 17.35.

— В дежурную часть ОМВД России по Светлоярскому району обратилась жительница рабочего поселка Светлый Яр. С ее слов, возле подъезда жилого дома трое мужчин заряжают пистолет. На место выезжал наряд полиции, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что пистолет оказался игрушкой, которую компания нетрезвых мужчин позаимствовала у ребенка.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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