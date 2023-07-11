Расследования 11.07.2023 15:09
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11.07.2023 15:09
В Волгограде к 15 годам колонии строгого режима приговорен житель Уфы, который два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, с осужденного в пользу потерпевшей также взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Мужчина отрицал вину, пытаясь убедить в суд в том, что супруга и ее дочь его оговаривают.
Судом установлено, что с июня 2018 года по сентябрь 2020 года он проживал в Волгограде с женой и её малолетней дочерью. В указанный период, пользуясь частым отсутствием супруги, находясь наедине с падчерицей, мужчина неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.
Центральный районный суд Волгограда признал мужчину виновным, но его защитник обжаловал приговор. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
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