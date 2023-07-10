На видео попал ночной пожар у бизнес-центра в Волгограде

В Центральном районе Волгограда ночью загорелась мусорка у бизнес-центра. Как сообщили V102.RU очевидцы, на площадке складировали старую мебель, бытовые отходы и сухие ветки.





— Загорелась мусорка недалеко от «Волгоград-Сити». Пожарные приехали, стали тушить. Может быть, от жары загорелось, а может и кто-то поджег. Ситуация сейчас в городе непростая с отходами, — рассказал информагентству местный житель.





Редакция «Высоты 102» направила запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области. К сожалению, оперативно предоставить комментарий в спасательном ведомстве не смогли.

Фото и видео: читатели информагентства

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