Общество

Табу на костры и отжиги: что грозит волгоградцам за нарушение особого противопожарного режима

Общество 05.07.2023 15:41
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05.07.2023 15:41



С 5 июля в Волгоградской области постановлением губернатора установлен особый противопожарный режим. В период его действия ужесточаются требования пожарной безопасности для граждан и организаций, за нарушение которых будут наказывать рублем, сообщает V102.RU.
Разъясняем, что теперь категорически запрещено делать в Волгоградской области и за что могут оштрафовать.
Главная задача - не допустить ЧС
Особый противопожарный режим в регионе введен в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, недопущения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными и ландшафтными пожарами. Синоптики прогнозируют на значительной территории Волгоградской области до 40 градусов жары и выше, что значительно обострит противопожарную обстановку. В этот период вводятся ограничения на посещение лесов и природных парков населением.
Категорически запрещено
Во время действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Не разрешается сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую растительность, листву и камыш, а также проводить неконтролируемые отжиги сухой растительности, а также пожароопасные работы.
Запрещено устраивать несанкционированные свалки твердых бытовых и горючих отходов.
Рейды и штрафы
Следить за соблюдением особого противопожарного режима будут профильные службы. Увеличится число профилактических рейдов, во время которых населению будут разъяснять повышенные требования пожарной безопасности, а также выявлять и наказывать нарушителей.
Участие в рейдах будут принимать представители органов местного самоуправления, лесничеств, подразделений противопожарной службы Волгоградской области и сотрудники полиции.
В условиях особого противопожарного режима в соответствии со ст.14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности предусмотрены следующие штрафы:
- на граждан - от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей.
Если действия нарушителя привели к пожару, то штрафы будут выше:
- для граждан - от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 70 000 до 120 000 рублей.

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