







С 5 июля в Волгоградской области постановлением губернатора установлен особый противопожарный режим . В период его действия ужесточаются требования пожарной безопасности для граждан и организаций, за нарушение которых будут наказывать рублем, сообщает V102.RU.

Разъясняем, что теперь категорически запрещено делать в Волгоградской области и за что могут оштрафовать.

Главная задача - не допустить ЧС

Особый противопожарный режим в регионе введен в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, недопущения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными и ландшафтными пожарами. Синоптики прогнозируют на значительной территории Волгоградской области до 40 градусов жары и выше, что значительно обострит противопожарную обстановку. В этот период вводятся ограничения на посещение лесов и природных парков населением.

Категорически запрещено

Во время действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Не разрешается сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую растительность, листву и камыш, а также проводить неконтролируемые отжиги сухой растительности, а также пожароопасные работы.

Запрещено устраивать несанкционированные свалки твердых бытовых и горючих отходов.

Рейды и штрафы

Следить за соблюдением особого противопожарного режима будут профильные службы. Увеличится число профилактических рейдов, во время которых населению будут разъяснять повышенные требования пожарной безопасности, а также выявлять и наказывать нарушителей.

Участие в рейдах будут принимать представители органов местного самоуправления, лесничеств, подразделений противопожарной службы Волгоградской области и сотрудники полиции.

В условиях особого противопожарного режима в соответствии со ст.14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности предусмотрены следующие штрафы:

- на граждан - от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей.

Если действия нарушителя привели к пожару, то штрафы будут выше:

- для граждан - от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 70 000 до 120 000 рублей.



