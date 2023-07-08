



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж июня и I полугодия 2023 года. По данным AEB за первый месяц лета было реализовано 52,3 тысячи а/м, а за шесть месяцев 359 тысяч а/м. Однако ни в июньские, ни в полугодовые результаты продаж ассоциация не включили продажи Geely. Вместе с ними в июне было реализовано порядка 59 тысяч машин (+113%), а за полугодие 366 тысяч (-1%). Авторынку не хватило четырех тысяч машин, чтобы выйти в «плюс» по итогам полугодия. Общий объем нашего авторитейла при сохранении нынешних темпов роста может составить 860-870 тысяч машин, а с учетом объемов параллельного импорта достигнуть 960-990 тысяч машин.

На фоне провальных результатов прошлого года нынешние достижения авторитейла в масштабах месяца кажутся все более яркими. Рынок продолжает показывать кратный рост. Причем к началу лета его стали обеспечивать не только Lada и трио традиционно самых востребованных в России компаний из Поднебесной, но и целых ряд других российских и китайских марок, которые успели активно развить дилерские сети. Текущий июль еще может позволить рынку сохранить трехзначную динамику, так как во втором месяце лета в прошлом году было реализовано лишь 29 тысяч новых машин.

Однако ежемесячные продажи с августа по декабрь в 2022 году уже были заметно выше, колеблясь в диапазоне 50-60 тысяч автомобилей. Как мы и прогнозировало во второй половине текущего года, динамика рынка в целом вернется к более естественным двухзначным положительным значениям.

Драйвером роста авторынка продолжают выступать «китайцы». Число официально представленных брендов из этой страны увеличилось за год с 12 до 19, а доля рынка с 10,6% до 46%. Количество отечественных брендов также растет. Их число за год возросло с четырех до семи, а доля на рынке составляет теперь порядка 50% (+ 23 п.п.).

Отложенные рекорды

Лидер отечественного авторитейла – АвтоВАЗ – сообщил о рекордных результатах продаж. Июнь стал для автогиганта лучшим месяцем текущего года – было реализовано 27,8 тысячи новых машин. Это означает рост объемов бизнеса бренда на 272%. Общий результат марки Lada за полгода – 143,6 тысячи автомобилей, почти в два раза лучше, чем за тот же период в 2022 году. Бестселлером марки и всего рынка в целом остается Lada Granta - 16 757 реализованных в июне автомобилей. На модель Niva Legend пришлось 3 135 сделок, на Niva Travel – 3 361. Все семейство вседорожников из Тольятти за шесть месяцев нашло 38 160 новых владельцев (+188%). Кроме того, завод наконец начал удовлетворять огромный спрос по Lada Vesta: за июнь было продано 4 258 этих автомобилей, что сразу позволило машине занять престижное третье место в общем модельном зачете всего российского рынка.

Надо также заметить, что большую часть месяца (до 20 июня) завод в Тольятти находился в корпоративном отпуске. По ранее обнародованным планам, предприятие должно выпустить в текущем году 400 тысяч автомобилей, из которых на Lada Vesta придется порядка 100 тысяч. Это значит, что в III и IV кварталах, чтобы остаться в рамках план, придется выпускать в среднем по 16 тысяч машин этой модели ежемесячно. Кроме того, Lada обещает в сентябре наладить сборку универсалов и фургонов Lada Largus. Рынок их также давно ждет. Если все эти задачи будут успешно решены, во второй половине года мы увидим немало других рекордов российской марки и на производстве, и в продажах. В целом АвтоВАЗ остается лидером нашего рынка с многократным отрывом от всех остальных брендов. Всего марка заняла за полугодие 39% объема рынка.

Свой вклад в увеличение продаж за полугодие внесли еще шесть отечественных брендов. Продажи LCV моделей GAZ за июнь составили 4,6 тысячи машин. Результат полугодия вполне обнадеживающий – 22,1 тысячи а/м. UAZ отчитался о 13,4 тысячи вседорожников, реализованных за шесть месяцев. Родственный ульяновцам Sollers пока только начинает налаживать бизнес: с января по июнь владельцев нашли 2,3 тысячи LCV-грузовиков и фургонов. «Москвич» сообщил, что реализовал 1,5 тысячи машин в июне. Это лучший результат за все семь месяцев работы завода.

Но общие результаты продаж за 6 месяцев, судя по данным регистраций, в текущем году пока скромные – 3,4 тысячи кроссоверов. «Электрички» от Evolute разошлись за полугодие тиражом в 863 экземпляра. Учитывая узость сегмента этой продукции, результат неплохой. И наконец, люксовый президентский бренд Aurus по-прежнему не подает сведения о продажах в AEB. Однако, по данным регистраций, в последнем весеннем месяце марка продала 31 автомобиль. В июне (согласно информации авторитейлеров) сохранилась та же динамика.

По данным AEB, за первый месяц лета было реализовано 52,3 тысячи а/м, а за шесть месяцев 359 тысяч а/м. Однако ни в июньские, ни в полугодовые результаты продаж ассоциация не включила продажи Geely. Вместе с ними, по нашим данным, в июне было реализовано порядка 59 тысяч машин (+113%), а за полугодие - 366 тысяч (-1%).

Два сценария

В части производства автомобилей российских марок, сборки «китайцев» на «Автоторе» и в Туле в оставшиеся шесть месяцев все относительно хорошо прогнозируемо. «Москвич» уже рассказал о постановке на конвейер в Москве еще двух моделей: обе являются перелицованными моделями JAC. Однако планы по выпуску в текущем году на московском заводе порядка 50 тысяч машин выглядят пока слишком амбициозными. По крайней мере, если в компанию «Москвич 3», седану среднего размерного класса и еще более дорогому кроссоверу срочно не появится какой-то более доступный автомобиль. «Эволют» в текущем году не сумел пока продать и тысячи машин. Его объемы на общую статистику продаж повлияют в рамках погрешности. «Автотор» начал выпуск BAIC, Kaiyi и SWM. При этом изначально высокие производственные планы в 100 тысяч уже скорректированы до 70 тысяч. Еще 60-70 тысяч до конца года наверняка смогут произвести и продать GAZ и UAZ. Так или иначе, общие объемы сборки по всем российским заводам едва ли превысят за год шестьсот тысяч «штук».

В то же время ранее производственные мощности авторитейла России были рассчитаны на выпуск порядка трех миллионов автомобилей. И пока, помимо Haval, продажи которого в текущем году могут приблизиться к 100 тысячам машин, а также трио брендов с «Автотора», больше никто не набрался смелости официально заявить о том, что занимает пустующие заводские площадки. Зато о немалых планах «китайцев» и запуске новых заводов уже объявлено в Казахстане. А значит, предстоящее повышение утилизационного сбора, которое будет переложено в конечные цены, правительство большинству «китайцев» в России не компенсирует. Есть и еще одна опасность для бизнеса – слабеющий рубль. Все это позволяет предположить, что все вместе взятые «китайцы», несмотря на расширение модельного ряда и авральный у большинства брендов рост сетей, продадут в текущем году порядка 400 тысяч автомобилей.

При этом если курс основных валют смогут на 10-15% понизить от нынешних критических значений, то общий результат продаж за год окажется немного выше прогнозируемого нами ранее и составит 860-870 тысяч машин. На фоне провального прошлого года это уверенный прогресс. В то же время, если курс рубля сохранится на нынешних значениях или продолжит падение, то уже в июле-августе мы увидим массовое увеличение цен и тогда объем рынка даже в 800 тысяч новых легковых автомобилей можно будет считать успехом.

На общие годовые результаты также окажут влияние итоги продаж новых автомобилей по параллельному импорту. Несмотря на замедление темпов рост продаж в этом направлении в последние пару месяцев, о чем говорят данные регистраций, годовые объемы продаж автомобилей, ввезенных по параллельному каналу поставок, мы ожидаем увидеть на уровне 100 -120 тысяч штук. Что при оптимистичном сценарии развития авторитейла может увеличить общерыночные продажи до 960-990 тысяч штук. При негативном сценарии развития эта цифра составит 900-920 тысяч реализованных в 2023 году на российском рынке новых автомобилей.