Расследования

В Волжском нашли бородача, разгромившего арт-объекты на площади Ленина

Расследования 11.01.2025 21:07
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11.01.2025 21:07


11 января в Волжском по горячим следам была установлена личность и место нахождения хулигана, повредившего праздничные светодиодные инсталляции на площади Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время с мужчиной работают правоохранительные органы.

- Сотрудники полиции задержали мужчину, который оборвал провода на декоративных световых фигурах на площади Ленина. Спасибо 2-му отделу полиции УМВД г. Волжского за оперативную реакцию и неравнодушное отношение к городу, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, инцидент с арт-объектами произошёл в Волжском 10 января. Очевидцами вандализма стали местные жители, которые и привлекли внимание властей к произошедшему. По словам горожан, мужчина в возрасте, предположительно, 50 лет, вёл себя неадекватно, обрывал провода, набивая фрагментами гирлянд свои карманы. Муниципалитет оперативно отследил маршрут передвижения вандала по камерам видеонаблюдения.

Фото: администрация Волжского

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