В смертельном ДТП под Волгоградом разбилась медслужба с пациентами

В дорожно-транспортном происшествии в Быковском районе Волгоградской области утром 7 июля разбился автомобиль медицинской службы. Как стало известно ИА «Высота 102», в результате одна из пациенток Палласовской ЦРБ, находившаяся в салоне, скончалась на месте аварии, еще одна доставлена в больницу им. Фишера.

Напомним, по свидетельству очевидцев последствий ДТП, на дверях «Лады Ларгус» была нанесена надпись «Медицинская служба». В комитете здравоохранения ИА «Высота 102» подтвердили, что в аварии разбился спецавтомобиль.

– В больницу им. Фишера доставлены три женщины женщины 2004, 1982, 1954 годов рождения. Женщина в возрасте 69 лет – пациентка автомобиля медицинской службы. Состояние всех оценивается как тяжелое, пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации, – сообщили в облздраве в ответ на редакционный запрос. – Среди погибших – женщина 1963 года рождения - пациентка, и мужчина 1976 года рождения – водитель медицинской службы.

В профильном ведомстве также уточнили, что санитарный автотранспорт доставлял плановых пациентов через Быковский район из Паллассовской ЦРБ в медучреждение Волжского.

Напомним, что в результате аварии также погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и младенец, находившийся в салоне. Доставленные в больницу 19-летняя девушка и 41-летняя женщины – также пассажирки «девяносто девятой».

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 06.30 в Быковском районе на 687-м километре автодороги Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград». На месте происшествия работает руководство областной Госавтоинспекции.