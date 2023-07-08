Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в Волгограде

Жесткое ДТП с участием скутера и бортовой «Газели» произошло в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне днем напротив дома №179 по улице Историческая пострадал 28-летний водитель скутера.

По предварительной информации, 62-летний водитель бортовой «Газели» при повороте налево на улицу Жигулевскую не пропустил скутериста, который имел преимущество в движении. На записи видно, как скутер на скорости врезается в фургон. От удара это транспортное средство разлетается на куски по проезжей части.

Пострадавшего водителя скутера доставили в больницу. В облздраве уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Он находится на лечении в больничном комплексе Волгограда.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



