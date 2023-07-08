Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в Волгограде

Происшествия 08.07.2023 09:55
0
08.07.2023 09:55
Жесткое ДТП с участием скутера и бортовой «Газели» произошло в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне днем напротив дома №179 по улице Историческая пострадал 28-летний водитель скутера.
По предварительной информации, 62-летний водитель бортовой «Газели» при повороте налево на улицу Жигулевскую не пропустил скутериста, который имел преимущество в движении. На записи видно, как скутер на скорости врезается в фургон. От удара это транспортное средство разлетается на куски по проезжей части.
Пострадавшего водителя скутера доставили в больницу. В облздраве уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Он находится на лечении в больничном комплексе Волгограда.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под Волгоградом08.07.2023 11:23
Происшествия 08.07.2023 11:23
Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймов07.07.2023 20:16
Происшествия 07.07.2023 20:16
В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственника07.07.2023 16:38
Происшествия 07.07.2023 16:38
В Волгограде неадекватный пациент набросился на сотрудника скорой помощи07.07.2023 15:46
Происшествия 07.07.2023 15:46
Втайне ушел из дома. В Волгоградской области нашли мертвым второклассника07.07.2023 14:58
Происшествия 07.07.2023 14:58
Там уже гора мусора: водитель ЗИЛа задержан в Городище за сброс отходов07.07.2023 11:46
Происшествия 07.07.2023 11:46
Фура разворотила трактор под Волгоградом. Момент ДТП попал на видео07.07.2023 10:56
Происшествия 07.07.2023 10:56
В смертельном ДТП под Волгоградом разбилась медслужба с пациентами07.07.2023 10:44
Происшествия 07.07.2023 10:44
Трое погибли, четверо ранены: опубликованы фото с места смертельного ДТП под Волгоградом07.07.2023 08:43
Происшествия 07.07.2023 08:43
На трассе в Волгоградской области утром 7 июля погибли три человека07.07.2023 08:27
Происшествия 07.07.2023 08:27
В Волгограде потеряли депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко06.07.2023 20:36
Происшествия 06.07.2023 20:36
В Волгограде сбитого «Нивой» школьника выписали из больницы. Расследование ДТП продолжается06.07.2023 18:06
Происшествия 06.07.2023 18:06
В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видео06.07.2023 16:01
Происшествия 06.07.2023 16:01
Крупный пожар ликвидировали вдоль федеральной трассы под Волгоградом06.07.2023 15:37
Происшествия 06.07.2023 15:37
В Волгоградской области 17 человек госпитализировали после укусов змеями06.07.2023 13:36
Происшествия 06.07.2023 13:36