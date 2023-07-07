В салоне маршрутки №23А в Волгограде пассажиры нашли ребенка

В Волгограде сегодня, 7 июля, в салоне маршрутного такси №23А пассажиры обнаружили малолетнего ребенка. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчик проехал в одиночку половину города – из Советского района в Центральный.

По информации владельца маршрута Евгения Гончарова, на вид мальчику от трех до четырех лет. Сообщение об обнаружении ребенка поступило ему утром.

– Мне позвонила диспетчер с Бакинской и сообщила, что в салоне одной из машин находится ребенок. Было решено довезти его до конечной в Центральном районе и сообщить в правоохранительные органы, – рассказал Евгений ИА «Высота 102». – Мальчишка на вид не беспризорник – хорошо одет, опрятный.

Как выяснили водители, ребенок сел на конечной в Родниковой долине.

– Мы посмотрели по нашим камерам: вместе с другими пассажирами мальчик сел в маршрутку на конечной в Советском районе. При этом он держался рядом с одной из женщин, поэтому водитель не обратил внимания на него. Кроме того, оплачивать проезд за ребенка в таком возрасте не надо – мальчик и ехал спокойно, не привлекая внимания, – говорит Евгений Гончаров.

В пути пассажиры покидали салон, а ребенок оставался на месте. На это обратила внимание одна из женщин, также ехавшая с конечной в Советском районе.

– В районе улицы Комсомольской пассажирка начала спрашивать остальных, чей ребенок. В итоге, выяснив, что малыш едет один, она обратилась к водителю и передала мальчика ему. Водитель Александр Давыденко созвонился с диспетчером, после чего информацию передали мне.

На расспросы водителя, где мама, мальчик отвечал: «Мама ушла». Более ничего ребенок самостоятельно пояснить не мог. По словам Евгения Гончарова, юный путешественник был передан сотрудникам отдела полиции по Центральному району.

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что мальчик пропал утром 7 июля в Советском районе.

– Сегодня поступило обращение по Советскому о том, что малолетний ребенок вышел на прогулку и пропал. Выяснилось, что ребенок сел в маршрутку. В отношении родителей будут приняты меры реагирования, – прокомментировали в Главке полиции.



В полиции уточняют, что ребенок воспитывается в социально неблагополучной семье.

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