Количество жертв ДТП под Волгоградом выросло до четырех. Ребенку нет и года

Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Быковском районе Волгоградской области выросло до четырех. По уточненным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, двое погибших находились в автомобиле «Лада Ларгус», двое других передвигались в «ВАЗе».

– В результате ДТП скончались водитель автомобиля «Лада Ларгус» и его пассажирка, а также ребенок и водитель автомобиля «ВАЗ», – сообщили в Главке полиции.

Как стало известно ИА «Высота 102», ребенку, находившемуся в автомобиле «ВАЗ», нет и года.

По информации читателей информагентства, ставших очевидцами последствий аварии, на боковых дверях «Лады Ларгус» нанесена надпись «Медицинская служба». Официально данную информацию на этот час подтвердить не удалось.

Напомним, ДТП произошло в 06.30 на 687-м километре федеральной трассы Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград». На месте работает руководство областной Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.