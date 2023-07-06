В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видео

В Советском районе Волгограда сегодня, 6 июля, автоприцеп оторвался от легковушки во время дорожно-транспортного происшествия и отправился в свободный полет, вылетев на встречную полосу. ДТП, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло на пересечении ул. Кабардинской с проспектом Университетским.





– По предварительным данным, в 12.50 водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с такси. От удара с фаркопа «Лада Гранта» сорвался прицеп, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со стоявшим на перекрестке автомобилем «Лада Калина», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия пострадал ребенок, находившийся в салоне «Лады Калины», который не был пристегнут. Происшествие на дороге зафиксировали камеры дорожного наблюдения.