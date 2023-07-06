Происшествия

В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видео

Происшествия 06.07.2023 16:01
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06.07.2023 16:01


В Советском районе Волгограда сегодня, 6 июля, автоприцеп оторвался от легковушки во время дорожно-транспортного происшествия и отправился в свободный полет, вылетев на встречную полосу. ДТП, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло на пересечении ул. Кабардинской с проспектом Университетским. 



– По предварительным данным, в 12.50 водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с такси. От удара с фаркопа «Лада Гранта» сорвался прицеп, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со стоявшим на перекрестке автомобилем «Лада Калина», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  

В результате происшествия пострадал ребенок, находившийся в салоне «Лады Калины», который не был пристегнут. Происшествие на дороге зафиксировали камеры дорожного наблюдения.  

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