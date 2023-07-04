Волгоградский «Ротор» обыграл «Макслайн» в Белоруссии









Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 июля, обыграл белорусский клуб «Макслайн» из города Витебск со счётом 2:1 в первом матче на проходящих предсезонных сборах в Минске, сообщает V102.RU.

Соперники волгоградцев располагаются на 7-ом месте в первой лиге Белоруссии после 13-ти сыгранных матчей. В свою очередь, подопечные Алексея Стукалова лишь готовятся к старту чемпионата, который намечен на 16 июля. В этот день «Ротор» сыграет на выезде против «Мурома».

В стартовом составе коллектива из Волгограда появились три новичка, пополнивших команду в летнее межсезонье. В частности, это защитник Алексей Шумских и нападающие Даниил Арсентьев и Рашид Магомедов. Полузащитники Иван Шмаков и Кирилл Родионов, продлившие контракт с сине-голубыми по ходу предсезонной подготовки, также вышли с первых минут.

Начало товарищеской встречи осталось за гостями. Уже на 9-ой минуте Дмитрий Прищепа выполнил подачу с углового, в результате которой футболист «Макслайна» переправил мяч в собственные ворота. Под конец первого тайма Магомедов мог удвоить преимущество «Ротора», но от пропущенного гола клуб из Витебска спас голкипер.

После перерыва «Макслайн» усилил давление на оборону волгоградцев. И это дало свои плоды на 48-ой минуте. Игроки хозяев, воспользовавшись ошибкой в центре поля капитана «Ротора» Сергея Зуйкова, сумели завладеть мячом и провести быструю голевую атаку.

Долгое время сине-голубые не могли забить второй гол. Лишь оплошность защитника «Макслайна» у своих ворот позволила Ризвану Умарову перехватить игровой снаряд и поразить точно цель. Таким образом, форвард волгоградцев сумел вывести свою команду вперёд в очередной раз и принести итоговую победу «Ротору» со счётом 2:1.

Планируется, что подопечные Алексея Стукалова в Минске проведут ещё два матча, после чего коллектив вернётся в Россию и непосредственно начнёт подготовку к официальным поединкам.

Иван Тюгаев

Скриншот с сайта СК «Ротор» / ВК



