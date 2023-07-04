Общество

Андрей Бочаров анонсировал 4 июля строительство линии СТ до Волжской ГЭС

Общество 04.07.2023 09:54
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04.07.2023 09:54


Губернатор Волгоградской области сегодня, 4 июля, начал утро с инспекции линии скоростного трамвая, где в эти дни проходит реконструкция. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», отвечая на вопросы СМИ, Андрей Бочаров, в том числе анонсировал продление линии СТ до ГЭС. 

На протяжении 40 лет к трамвайным линиям в Волгограде фактически никто не подходил. В настоящее же время мы можем говорить о том, что в Волгоградской области стартовала масштабная программа модернизации всего электротранспорта, основой которого, конечно, является скоростной трамвай города-героя Волгограда, – сказал Андрей Бочаров. – Сегодня работы развернуты на всем протяжении линии СТ, полностью обеспечены финансированием – объем финансовых средств, направленных на модернизацию только скоростного трамвая, части трамвайного пути, составляет порядка 12 миллиардов рублей. Сюда входит замена рельсового покрытия на бесшовное, обновление подвижного состава, замена инфраструктуры, обустройство территорий, строительство заграждений. Это большая работа.

Андрей Бочаров напомнил, что инвестпроектом предусмотрено строительство пути в сторону микрорайона Спартановка. 

А в дальнейшем мы абсолютно серьезно рассматриваем строительство линии скоростного трамвая до ГЭС. Сегодня идут изыскательные работы, по итогам которых в конце года мы примем окончательное решение, – сообщил глава региона. 


Губернатор также напомнил, что в Волгограде ведется работа по обновлению подвижного состава всего электротранспорта. 

Мы в этом и следующем году заменим трамваи, кроме того, ожидается закупка электробусов. Также будут заменены все троллейбусы и автобусы в предстоящие  четыре года. Программа развития Волгограда уже реализуется – обновление транспорта одно из направлений. И мы стараемся все делать с опережением для повышения качества жизни людей. 

Напомним, в связи с реконструкцией линии СТ в Волгограде  остановлено движение трамваев в северном направлении. Движение обещают восстановить к 1 сентября.

К Дню города все будет сделано, – еще раз заверил  Андрей Бочаров представителей СМИ 4 июля. – Просим потерпеть людей. Думаю, что волгоградцы и так относятся к временным неудобствам с пониманием.  

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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