Экономика 03.07.2023 20:22
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03.07.2023 20:22
В Волгоградской области продолжается развитие сети зарядных станций для электромобилей. Открытие очередного комплекса было отмечено автопробегом по улицам Волгограда. Водители оценили качество услуг, а также сравнили уровень сервиса в Волгоградкой области и в других регионах юга страны.
Подробности смотрите в видеорепортаже.
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