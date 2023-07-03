Экономика

В регионе продолжается развитие сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Экономика 03.07.2023 20:22
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03.07.2023 20:22


В Волгоградской области продолжается развитие сети зарядных станций для электромобилей. Открытие очередного комплекса было отмечено автопробегом по улицам Волгограда. Водители оценили качество услуг, а также сравнили уровень сервиса в Волгоградкой области и в других регионах юга страны.
Подробности смотрите в видеорепортаже.

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