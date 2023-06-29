В Волгограде владелец пекарни оставил сотрудницу без крошки хлеба

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который больше двух месяцев не платил своему бухгалтеру.

— Прокуратура Центрального района Волгограда провела проверку по обращению жительницы региона по вопросу нарушения трудовых прав, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — На основании материалов прокурорской проверки следственный орган в отношении работодателя возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Выяснилось, что в период с августа по ноябрь 2022 года женщина устроилась бухгалтером к одному из ИП. Коммерсант не платил своему работнику зарплату, несмотря на отсутствие финансовых проблем. Волгоградка недополучила около 80 тысяч рублей.

Женщина уволилась, но даже после этого предприниматель не соизволил провести с бывшим работником окончательный расчет. Волгоградка обратилась в прокуратуру. Сейчас задолженность по зарплате полностью погашена. Санкция вменяемой коммерсанту статьи УК РФ предусматривает в качестве максимума до трех лет лишения свободы.

Как стало известно ИА «Высота 102», уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя Алексея Рыбаковского. Согласно открытым данным, микропредприятие зарегистрировано 22 августа 2019 года. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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