В Волгограде завершено расследование дела о невыплате зарплаты, фигурантом которого стал руководитель компании, занимающейся транспортными перевозками, зарегистрированной в Тракторозаводском районе. По сведениям информагентства, в поле зрения следователей попало ООО «Платон».

Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, с июля по октябрь 2022 года руководитель компании не выплачивал заработную плату пяти машинистам. Общая сумма задолженности перед ними составила более 400 тысяч рублей.

При этом фирма и ее руководитель не бедствовали. На расчетные счета фирмы поступали денежные средства в общей сумме более 9 миллионов рублей, однако они расходовались на другие цели, но не на зарплаты сотрудникам.

Следователям удалось добыть доказательства вины бизнесмена даже, несмотря на то, что работники были приняты без оформления соответствующих договоров.

Только после вмешательства силовиков заработная плата работникам была выплачена в полном объеме. Однако расследование дела было продолжено и в ближайшее время его направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.