Расследования 20.02.2023 09:12
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20.02.2023 09:12
Прокуратура Городищенского района направила в суд уголовное дело о невыплате заработной платы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, руководитель организации, осуществляющей техническое обслуживание оборудования промышленного производства, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
С мая по сентябрь 2022 года 10 сотрудникам компании не выплачивалась заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в сумме порядка 400 тыс. рублей. При этом финансовых трудностей в организации не имелось, на счета фирмы систематически поступали денежные средства за ремонт и продажу металлообрабатывающих станков.
Уголовное дело рассмотрит Городищенский районный суд.
Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.
По сведениям информагентства, перед судом предстанет руководитель ООО «Контадапром».
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