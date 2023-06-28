Цифровые решения делают города «умнее», а нашу жизнь комфортнее





За последние несколько лет сделан большой шаг в сторону применения новых технологий во всех аспектах нашей жизни. Мы привыкли к тому, что можно дистанционно записаться к врачу или сделать банковский перевод, что умный счетчик сам отправит показания расхода электроэнергии и воды, а домофон на входной двери в подъезд известит о приходе гостей. Эти, казалось бы, мелочи наполняют нашу жизнь комфортом. И «умный город» – это не сказка, а вполне себе явь. Какие современные, цифровые решения уже применяются в городах страны, расскажем в этом материале.

Обеспечение безопасности

В 15-ти регионах России внедрен центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия (АПК «Безопасный город»), в более 60-ти регионах страны – «Система 112» обработки экстренных вызовов. В регионах действуют централизованные системы оповещения населения, мониторинг ситуации пожарной, паводковой опасности.

По информации экспертов, работа этих систем привела к снижению времени доведения информации о ЧС и сроков реагирования муниципальных и региональных служб на происшествия. При подобной организации действий в условиях ЧС количество человеческих жертв снижается минимум на 30%.

Для обеспечения безопасности активно внедряется интеллектуальное видеонаблюдение. Современные технологии с использованием искусственного интеллекта позволяют распознавать марки и номера машин, с помощью биометрических данных искать лицо человека в массе людей, осуществлять мониторинг событий. К примеру, в Москве, где построена одна из крупнейших платформ видеонаблюдения в мире, в 13 раз снизилось количество квартирных краж, в 9 раз – число автоугонов.

Интеллектуальная транспортная система

Интеллектуальная транспортная система создана в 20-ти городских агломерациях России. ИТС – это совокупность цифровых решений, которые позволяют контролировать состояние дорог, транспортную ситуацию, обеспечивают комфорт пассажиров общественно транспорта и автовладельцев. И как результат, снижение аварийности и нарушений ПДД на 25%, рост пропускной способности улично-дорожной сети до 20%.

Повышение энергоэффективности города

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городов начинается с создания комплексной интеллектуальной системы управления наружным и внутренним освещением с заменой обычных светильников на светодиодные.

Только по ЮФО и СКФО модернизированная инфраструктура в 26-ти городах дала годовую экономию энергоресурсов более 58 215 МВт, бюджетных средств – более 530 млн рублей.

По мнению экспертов, учет потребления энергоресурсов с помощью цифровой модели управления объектами коммунального хозяйства значительно влияет на энергосбережение. К примеру, только установка датчиков для удаленного контроля за состоянием систем жизнеобеспечения зданий, может снизить себестоимость выработки 1 Гкал и 1 кВт на 50% и более.

Цифровое управление жилищным хозяйством

Цифровизация жилищного хозяйства предполагает создание автоматизированных систем управления Фондом капитального ремонта, расчетов в сфере ЖКХ, единого центра обработки заявок от граждан, передачи показаний счетчиков. С помощью создания личных кабинетов жителя есть возможность проводить электронные общие собрания собственников по вопросам оплаты услуг ЖКХ, благоустройства дворовых территорий, согласование объектов для текущего ремонта и других.

– Цифровая трансформация городов и регионов касается таких областей, как безопасность, видеонаблюдение, управление отходами и экология, сфера жкх, энергоэффективность городского хозяйства, транспортная система, комфортная городская среда. Реализация цифровых проектов дают значительный положительный результат. По нашим данным, благодаря созданию систем интеллектуального видеонаблюдения кратно снижается количество уличных преступлений. Внедрение энергоэффективных технологий дает до 80% экономии потребления электроэнергии. Цифровые решения интеллектуальных транспортных систем способствую уменьшению количества ДТП до 25%. Уверен, что, несмотря на объективные сложности, российские телеком- и IT-отрасли, продолжат развитие цифровых экосистем для повышения безопасности и комфорта проживания россиян, – отмечает директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ПАО «Ростелеком» Руслан Бардахчиев.







