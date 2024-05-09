Сотни туристов выстроились в очередь перед музеем-панорамой в Волгограде





В Волгограде сегодня, в День Победы, отмечается ажиотаж перед музеем-панорамой «Сталинградская битва». На улице Чуйкова в городе-герое, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», выстроилась огромная очередь из желающих попасть в учреждение. Подавляющее большинство тех, кто планирует посетить музей, – туристы.

– Мы приехали в Волгоград специально на 9 Мая из Саратова, – рассказала Елена Пронина. – У нас в городе в этом году отменили вообще все мероприятия по случаю праздника. Не ожидали, конечно, что будет такая большая очередь в музей, но посещение его было обязательным пунктом нашей поездки. Сразу после музея хотим пойти на Мамаев курган. Там, наверное, тоже много людей, но, надеемся, что к нашему приходу будет поменьше.





Жительница соседнего региона отмечает, что планировала поездку в Волгоград еще с осени. Жители Саратова надеялись посмотреть лазерное шоу на главной высоте России.

– Были расстроены, когда узнали, что «Света Великой Победы» не будет в этом году. Но ничего страшного – ради такого дела приедем еще раз, – улыбается женщина.

Напомним, что на верхней террасе набережной гости Волгограда и жители могут посетить художественную выставку под открытым небом – картины представили учащиеся художественных школ Волгограда. Также на набережной до вечера можно сделать фотографии с живыми скульптурами.





Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»