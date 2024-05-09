Городище в Волгоградской области удостоили звания «Рубеж Сталинградской доблести»





Сегодня, 9 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал грамоту о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» делегации поселка Городище. Торжественная церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области при участии ветеранов ВОВ и участников специальной военной операции.

– Во время Сталинградской битвы городищенская земля стала местом ожесточенных кровопролитных боев, в ходе которых советские войска, жители Городища, Городищенского района проявили массовое мужество, стойкость и героизм, внесли значимый вклад в Сталинградскую Победу, – сказал Андрей Бочаров в ходе церемонии. – Мы всегда будем помнить, что городищенская земля – это ратное поле, густо политое кровью защитников Сталинграда, представлявших весь многонациональный народ нашего большого Отечества. Поздравляю вас и в вашем лице всех жителей рабочего поселка Городище и всего Городищенского района с присвоением Почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».

В центре Городища в скором времени установят памятную стелу. Средства на эти цели выделяются из бюджета региона.

Напомним, что ранее в Волгоградской области звание «Рубеж Сталинградской доблести» было присвоено станице Клетской, городам Котельниково и Серафимовичу.