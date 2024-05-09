На главной площади Волгограда почтили память защитников Родины

В Волгограде начался Парад Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», перед участниками и зрителями выступил с поздравительной речью губернатор, Герой России Андрей Бочаров. Глава региона передал волгоградцам поздравления по случаю Дня Победы от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, Президента России Владимира Путина.

– Дорогие фронтовики, ветераны! Жители и гости героической легендарной земли непокоренного Сталинграда! Боевые друзья! Передаю Вам слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Поздравляю Вас с Днём Победы. Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине. Великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, мужественно защищающих Родину в ходе специальной военной операции. Желаю Вам доброго здоровья и успехов».

Андрей Бочаров подчеркнул, что День Победы – это священный для каждого волгоградца и жителя страны день

– Великая Отечественная война оставила трагический след в судьбе каждой советской семьи, принесла боль и горе в каждый дом, забрала миллионы человеческих жизней. В полной мере проявила бесчеловечную сущность фашизма и нацизма. Вечная память павшим. Вечная слава живым. С праздником! С Днем Великой Победы!

Губернатор Волгоградской области перед началом парада объявил минуту молчания, чтобы почтить память защитников Отечества, павших за свободу и независимость Родины.