В Волгограде 9 мая вечером перекроют часть Нулевой продольной





В Центральном районе Волгограда сегодня, 9 мая, вечером перекроют часть Нулевой продольной магистрали. Ограничения будут действовать на время проведения артиллерийского салюта по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По информации администрации Волгограда, закроют для транспорта отрезок магистрали в границах от ул. Маршала Крылова до ул. 7-й Гвардейской бригады. Выставят ограждения в 21.30, а возобновится движение в 22.30.

Напомним, что артиллерийский салют прогремит в Волгограде в 22.00. Смотреть его лучше в районе 7-й Гвардейской.