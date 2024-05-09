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Новички и бывалые: в Волгограде на параде Победы впервые проехала техника из зоны СВО

Общество 09.05.2024 13:00
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09.05.2024 13:00

В Волгограде сегодня, 9 мая, в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне по Площади Павших борцов прошли торжественным маршем парадные расчеты и проследовала колонна военной техники. 



Сегодняшний марш, несмотря на осложненную оперативную обстановку, прошел в традиционном формате. Некоторые участники впервые оказались в парадной «коробке». Также в новинку для постоянных зрителей стали и образцы военной техники, применяемой в зоне проведения специальной военной операции. 



Первыми перед трибунами с ветеранами и гостями прошла рота юных барабанщиков казачьего кадетского корпус имени К. И. Недорубова. За нами по традиции проследовала знаменная группа с триколором России и стягом Победы. Следом чеканила шаг рота почетного караула, которым выпала честь нести службу на Мамаевом кургане. В строю можно было заметить сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области в форме легендарной 10-й дивизии НКВД, бойцы который принимали участие в Сталинградской битве. За ними по плацу шли регулировщицы в форме военных лет. 



Среди парадных расчетов можно было наблюдать сотрудников пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. От них не отставали военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, 33-го мотострелкового Донского казачьего полка, 37-й отдельной железнодорожной бригады, 28-й отдельной бригады РХБЗ, 40-й гвардейской ракетной бригады, 39-го полка РХБЗ, 33-го инженерно-саперного полка, 22-й отдельной бригады оперативного назначения. 

Суровые мужские «коробки» разбавляли отдельные расчеты, сформированные из сотрудниц ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального главка МЧС, ВА МВД РФ. К слову, именно женский коллектив завершил торжественный марш.  



Впервые в параде приняли участие судебные приставы. Перед ними торжественно прошли сотрудники областного УФСИН. Новичками оказались и иностранные курсанты академии МВД, представляющие 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. 



Первый раз на волгоградской земле оказались и правоохранители из Бурунди, Камеруна, Мали, Монголии, Эфиопии и Центральной Африканской Республики. Не обошлось без форс-мажора. Резкий порыв ветра сорвал головной убор с одного из участников парада, но он невозмутимо продолжил шествие. 



Свое мастерство показали воспитанники кадетского корпуса имени К. И. Недорубова и техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева, юнармейцы, курсанты кадетского корпуса СК РФ имени Ф. Ф. Слипченко, кадеты от МЧС и МВД, а также школы имени Героя России Сергея Солнечникова, представители движения «Школа безопасности», учащиеся авиационных кадетских классов средней школы № 6 центра «Качинец». 



Колонну военной техники возглавил как всегда легендарный Т-34, ставший одним из символов Великой Отечественной войны. Впервые в параде приняла участие ретротехника от авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» имени Героя Советского Союза А. М. Числова. По Площади Павших борцов проследовали советские тяжелые мотоциклы М-72 с пулеметом Дегтярева. 



Следом волгоградцы увидели советские военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, которые стали появляться в войсках с 1943 года. Техника использовалась, в том числе и для разведки. За ним появился армейский автомобиль повышенной проходимости Willys, поставлявшийся по ленд-лизу с лета 1942 года. Среди техники можно было увидеть грузовики ЗИС-5, ГАЗ-51, ГАЗ-63, пожарную машину ПМЗ-2. Вскоре в антидроновой броне показались БТР-82А с 30-мм пушкой, которую сменила БМП-3, а затем и Т-80. 



Первый раз в парадной колонне приняла участие техника Росгвардии, которая применяется в зоне проведения спецоперации — бронеавтомобиль производства компании «Астейс». Затем появились КАМАЗы, тянувшие за собой 152-мм пушку-гаубицу Д-20 и 150-мм гаубицу «Мста-Б». Замыкали колонну автомобили УАЗ «Патриот», пришедшие в 2015 году на замену более ранним моделям. 


Фото: Алексей Костяков, Леонид Луночкин ИА «Высота 102» 

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