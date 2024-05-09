Общество

В Волгограде цены на такси подняли в два раза 9 мая

Общество 09.05.2024 11:12
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09.05.2024 11:12


В Волгограде сегодня, 9 мая, жители снова отмечают рост стоимости поездок на такси. По информации горожан, ценник утром в праздничный день оказался вдвое выше, чем накануне. 

Проехать несколько километров из Дзержинского района в Центральный – причем отнюдь не в самый центр города, где проходил парад, а до совершенно свободной улицы, стоило сегодня без малого 500 рублей, – сообщают читатели информагентства. – Еще вчера по этому же маршруту ехали за 200 с лишним рублей. Интересно, чем объясняются такие ценники? Все водители такси дружно встали и пошли смотреть парад? Так нет, машин, если верить сервису, рядом с домом было так же достаточно, как и в будний день. 

Жители Волгограда также отмечают, что для водителей такси сегодня наиболее благоприятные условия для работы – город-герой встретил праздничный день абсолютно пустыми дорогами. Даже перед самым парадом по центральным улицам можно было проехать без пробок. 

Отметим также, что погодные условия тоже не могли бы повлиять на стоимость поездок – в Волгограде сегодня солнечно и без осадков. 

Накануне власти Волгограда впервые приняли решение не перекрывать центральные улицы 9 мая. 

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