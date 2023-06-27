Названы лучшие дебетовые карты с кешбэком за оплату ЖКХ

Экономика 27.06.2023 19:17
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27.06.2023 19:17
Авторитетный финансовый маркетплейс «Выберу. ру» определил лучшие дебетовые карты с кешбэком за оплату услуг ЖКХ в июне 2023 года. Первое место заняла Opencard банка «Открытие», на втором карта «My Life» от УБРиР, тройку замкнула кешбэк-карта банка «Левобережный».
Авторы исследования проанализировали дебетовые карты с кешбэком за оплату услуг ЖКХ в топ-100 банков России по активам. При определении наиболее выгодных клиентам вариантов, помимо условий обмена баллов кешбэка на рубли и количества бонусных категорий, учитывались величина кешбэка у партнеров, размер ставки на остаток средств на счёте карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятий наличных, набор дополнительных сервисов, а также надежность и значимость банка на рынке.
По совокупности этих критериев карта Opencard признана лучшей дебетовой картой с кешбэком за оплату услуг ЖКХ, среди лидеров также карты УБРиР и банка «Левобережный».
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