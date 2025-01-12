Общество

Цены на проезд изменились в маршрутках «Волжский-Волгоград» в 2025 году

Общество 12.01.2025 07:03
0
12.01.2025 07:03


Цены на поездки в пригородных маршрутках «Волжский-Волгоград» снова изменились в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102», с 9 января поднялась стоимость поездок в маршрутках №160. От конечной в Волжском до Тулака проезд теперь стоит 100 рублей вместо прежних 80. Выросли цены и на других участках маршрута. Так, из новых микрорайонов Волжского доехать до остановки «Порт-Саида» обойдется в  80 рублей, от «3-й школы» до ЦУМа в Волжском – 50 рублей вместо прежних 40.
При этом стоимость проезда в маршрутке №260, которая курсирует из Волжского до ВолГУ, немного снизилась после недовольства пассажиров.
Напомним, в середине декабря перевозчики, которые работают на этом маршруте, объявили о подорожании проезда от конечной в Волжском до кардиоцентра до 130 рублей. Рост составил 30 рублей. Подорожали поездки и по Волгограду, например, от 3-й школы до ЦУМа в Волжском цена проезда выросла до  60 рублей вместо прежних  40 рублей. Такое резкое подорожание перевозчики объяснили ростом цен на бензин, запчасти и ремонт.
Когда народ стал возмущаться, стоимость поездок на участках маршрута снизилась с 60 до 50 рублей.
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.01.2025 09:32
Общество 12.01.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 09:20
Общество 12.01.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 20:15
Общество 11.01.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 19:12
Общество 11.01.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 17:40
Общество 11.01.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 16:56
Общество 11.01.2025 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 16:15
Общество 11.01.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 15:00
Общество 11.01.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 14:18
Общество 11.01.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 13:14
Общество 11.01.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 12:57
Общество 11.01.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 12:35
Общество 11.01.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 11:44
Общество 11.01.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 11:06
Общество 11.01.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 10:56
Общество 11.01.2025 10:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:32
В центре Волгограда открыли для транспорта участок дороги на ул. СоветскойСмотреть фотографии
09:20
Глава МЧС Куренков создал штаб по ликвидации катастрофы в Черном мореСмотреть фотографии
08:02
Волгоградка Дудакова проиграла американке на турнире UFC в Лас-ВегасеСмотреть фотографии
07:03
Цены на проезд изменились в маршрутках «Волжский-Волгоград» в 2025 годуСмотреть фотографии
21:07
В Волжском нашли бородача, разгромившего арт-объекты на площади ЛенинаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградцев предупредили о затяжном тумане и гололедицеСмотреть фотографии
19:12
«Придёт мороз, и мы рухнем»: в Волгограде текущие трубы месяцами размывают стены аварийного МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
В Волжском камеры засняли бородача, разгромившего новогодние арт-объектыСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде второй месяц ищут пропавшего на шоссе Авиаторов пенсионераСмотреть фотографии
16:15
«Говорят, подлещик пошёл»: в Камышине рыбаки вышли на лёд, несмотря на оттепельСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
В Волгограде перекрёсток на ул. 64 Армии не поделили две иномарки KiaСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
В Волгограде необычайно теплое начало года побило рекорд полувековой давностиСмотреть фотографии
14:18
Бастрыкин распорядился помочь погорельцам из волгоградского ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом задержали проломившего череп приятельнице рецидивистаСмотреть фотографии
13:14
«Здесь же живут и работают люди»: губернатор высказался об унылых пейзажах вдоль СТСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
«Коллеги не соглашаются, но это пока»: Бочаров пообещал модернизировать трамвай на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
«Такого не припомним»: волгоградцы в середине января хвастаются грибным урожаемСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгограде на базе кольца СТ создадут транспортно-пересадочный узелСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Бочаров загрузил чиновников в трамвай и отправил в поездку по ВолгоградуСмотреть фотографии
10:56
Забавы ради? В облкомюстиции рассказали об экспериментах волгоградцев над именами детейСмотреть фотографии
10:18
Чиновники ЕАЭС приказали российским лифтам долго житьСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде засняли лихача, протаранившего «Ладу» на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгограде прекратила работать маршрутка №34Смотреть фотографии
08:21
Облитая бензином волгоградка едва не сгорела заживо после ссоры с супругомСмотреть фотографии
06:32
SHOT: в Тамбовской области очевидцы засняли последствия удара ВСУ по жилым домамСмотреть фотографииCмотреть видео
22:26
«Так и сердца не хватит»: «Динамо-Синара» на последней минуте вырвало победу у «Звезды» - 32:31Смотреть фотографии
21:17
70-летний пенсионер исчез из поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:41
Новые правила прохода внедрят на платформе Бакинская в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
Космонавт Вагнер показал волгоградцам первые снимки кометыСмотреть фотографии
19:50
В лесничестве ответили на подозрения в незаконной вырубке и продаже лесаСмотреть фотографии
 