Цены на проезд изменились в маршрутках «Волжский-Волгоград» в 2025 году

Цены на поездки в пригородных маршрутках «Волжский-Волгоград» снова изменились в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102», с 9 января поднялась стоимость поездок в маршрутках №160. От конечной в Волжском до Тулака проезд теперь стоит 100 рублей вместо прежних 80. Выросли цены и на других участках маршрута. Так, из новых микрорайонов Волжского доехать до остановки «Порт-Саида» обойдется в 80 рублей, от «3-й школы» до ЦУМа в Волжском – 50 рублей вместо прежних 40.
При этом стоимость проезда в маршрутке №260, которая курсирует из Волжского до ВолГУ, немного снизилась после недовольства пассажиров.
Напомним,
в середине декабря перевозчики, которые работают на этом маршруте, объявили о подорожании проезда от конечной в Волжском до кардиоцентра до 130 рублей. Рост составил 30 рублей. Подорожали поездки и по Волгограду, например, от 3-й школы до ЦУМа в Волжском цена проезда выросла до 60 рублей вместо прежних 40 рублей. Такое резкое подорожание перевозчики объяснили ростом цен на бензин, запчасти и ремонт.
Когда народ стал возмущаться, стоимость поездок на участках маршрута снизилась с 60 до 50 рублей.
Фото V102.RU